Hamburger Mietwohnungen um 5,8 Prozent teurer geworden Stand: 12.12.2023 15:39 Uhr Hamburger Mietwohnungen sind laut dem neuen Mietenspiegel 2023 im Durchschnitt um 5,8 Prozent teurer geworden. Damit ist der Preisanstieg etwas niedriger als bei der letzten Erhebung vor zwei Jahren.

Die ortsübliche Vergleichsmiete ist eine Orientierung für Vermieterinnen und Vermieter sowie Wohnungssuchende. Und sie ist eine wichtige Begründung für mögliche Mieterhöhungen. Im Mietenspiegel wird dieser Wert für 70 verschiedene Wohnungstypen ermittelt, unterteilt nach Baujahr, Lage und Größe.

Preisentwicklung nicht bei allen Wohnungstypen gleich

Für alle untersuchten Mietwohnungen ergibt sich ein Durchschnittspreis von 9,83 Euro pro Quadratmeter. Vor zwei Jahren waren es noch 9,29 Euro. Seit April 2021 bis zum April dieses Jahres hat sich die durchschnittliche Netto-Kaltmiete damit um 54 Cent pro Quadratmeter verteuert. Ein Anstieg um fast sechs Prozent. In den zwei Jahren davor waren es aber mehr als sieben Prozent. Dabei entwickeln sich nicht alle Wohnungstypen gleich.

Preisanstieg bei sanierten Wohnungen hoch

Besonders hoch ist der Preisanstieg bei Altbauten aus der Zeit vor 1918: Plus 7,3 Prozent. Bei Mietwohnungen aus den späten 1960er- und 1970er-Jahren gibt es sogar ein Plus von 8,5 Prozent. Vermutlich, weil in dieser Altersklasse gerade besonders viel saniert wird.

"Mieter helfen Mietern" will Mietenspiegel nicht anerkennen

Zwischen den Verbänden von Mietern und Vermietern ist dieser Mietenspiegel umstrittener denn je: Der Verein "Mieter helfen Mietern" will ihn gar nicht anerkennen - wegen zu vieler Ausreißer bei den Preisen nach oben.

Mietenspiegel wird seit 1976 erhoben

Der Hamburger Mietenspiegel wird seit 1976 erhoben und soll einen Überblick über die ortsüblichen Vergleichsmiete bieten. Er umfasst Wohnungen ohne Preisbindungen, deren Mieten sich in den vergangenen sechs Jahren verändert haben oder neu vereinbart wurden. Nach Angaben der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen beinhaltet er 568.500 der 743.000 Mietwohnungen Hamburgs.

