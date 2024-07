Stand: 27.07.2024 19:20 Uhr Hamburger Hotels haben von Taylor-Swift-Konzerten profitiert

Drei Tage nach den Taylor-Swift-Konzerten in Hamburg zieht die Hotelbranche eine positive Bilanz. Wegen der beiden Auftritte des 34-jährigen Mega-Stars aus den USA habe es eine erhöhte Nachfrage gegeben, so der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Weil die Ticketpreise in Deutschland teils wesentlich günstiger seien als in den Vereinigten Staaten, habe die Branche eine verstärkte Buchung aus den USA bemerkt.

