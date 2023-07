Hamburger Hochbahn präsentiert autonomen Bus "Holon" Stand: 06.07.2023 13:40 Uhr Die Hamburger Hochbahn hat am Donnerstag den Prototyp eines fahrerlosen Busses vorgestellt. Der "Holon" feierte im Prototypmuseum in der Hafencity Deutschlandpremiere. 2030 sollen bis zu 10.000 der autonomen Fahrzeuge in der Stadt unterwegs sein.

Der "Holon-Bus" sei nichts weniger als die Revolution im öffentlichen Nahverkehr. Das sagt nicht nur der Hersteller aus Paderborn, sondern auch der Hochbahn-Chef Henrik Falk zu dem fünf Meter kurzen Fahrzeug - das auch Mover genannt wird. "Für mich bedeuten diese Mover die reale Chance, die Mobilitätswende hinzubekommen", so Falk. Man müsse für die Menschen, "die heute zu Recht in großen Stückzahlen ihren eigenen Pkw benutzen", ein neues System entwickeln. Das Ziel: Der Kleinbus soll 2030 alle HVV-Kunden und Kundinnen an der Haustür abholen - ohne Fahrer, vollautomatisch.

Hochbahn will Kunden mit Gefühl von Oberklasse locken

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sieht noch ein Lockmittel für Autofahrerinnen und Autofahrer: die edle Ausstattung des Kleinbusses für maximal 15 Fahrgäste. "Ich glaube, dass es bei ganz vielen Menschen etwas mit Komfort zu tun hat", vermutet der Senator. Deshalb sei ein "sehr wertiges Fahrzeug, das einem Oberklasse-Fahrzeug Konkurrenz machen kann, ein wichtiges Ziel".

Erste Test-Busse sollen 2025 kommen

Vor allem soll "Holon" die Randbezirke besser versorgen. Viele der bis zu 10.000 Fahrzeuge für Hamburg sollen in der Nähe von Paderborn gebaut werden. 2025 sind die ersten Test-Busse mit Tempo 60 in Hamburg unterwegs.

