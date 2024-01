Hamburger Hauptbahnhof: Störung legt Zugverkehr lahm Stand: 08.01.2024 09:06 Uhr Wegen einer technischen Störung ist der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof derzeit eingestellt.

"Seit kurz nach 8 Uhr ist der Zugfunk im Bereich Hamburg Hauptbahnhof ausgefallen. Das hat zur Folge, dass zurzeit der Hauptbahnhof nicht angefahren werden kann. Das heißt, die Züge des Regional- und Fernverkehrs müssen vorzeitig wenden oder werden nach Möglichkeit umgeleitet", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Ursache ist noch unklar.

S- und U-Bahnen fahren

Es werde mit Hochdruck an dem Problem gearbeitet. Die Störung betrifft den Knoten Hamburg. Die S-Bahn ist nicht betroffen. "Die Züge der S-Bahn fahren", sagte der Sprecher. Auch der U-Bahnverkehr rollte.

Ein Protest von Bauern mit Trecker-Kolonnen in der Innenstadt und winterliche Straßenverhältnisse sorgen am Montag für zusätzliche Verkehrsprobleme in Hamburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr