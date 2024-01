Störung am Hamburger Hauptbahnhof - erst Ausfälle, dann Verspätungen Stand: 08.01.2024 11:24 Uhr Wegen einer technischen Störung ist der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof am Montagmorgen für rund anderthalb Stunden eingestellt worden. Seit 9.20 Uhr rollen die Züge wieder, es kommt aber zu Verspätungen.

Nach Angaben der Bahn habe der Hauptbahnhof wegen einer Störung im Zugfunk nicht angefahren werden können. Betroffen waren der Regional- und Fernverkehr. Züge wurden umgeleitet oder mussten wenden. Inzwischen seien die Probleme behoben worden. S- und U-Bahnen fuhren ohne Unterbrechung.

Bahn: Tausende Fahrgäste betroffen

Auch nach Behebung der Panne kam es zu Verspätungen auf den Regional- und Fernbahnstrecken. Mit Lautsprecherdurchsagen entschuldigte sich die Bahn für die technischen Probleme. Der Ausfall am Hauptbahnhof habe sicherlich Tausende von Pendlern und Pendlerinnen betroffen, sagte eine Sprecherin. Immer wieder bleiben Fahrgäste verärgert vor den Anzeigetafeln am Hauptbahnhof stehen, andere versammelten sich an der Info-Stelle der Deutschen Bahn.

Viele hatten wegen des Protests von Bauern mit Trecker-Kolonnen oder der winterlichen Straßenverhältnisse am Morgen extra das Auto stehen gelassen.

