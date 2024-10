Stand: 29.10.2024 13:35 Uhr Europäischer Haftbefehl am Hamburger Hauptbahnhof vollstreckt

Die Bundespolizei hat am Dienstag mitgeteilt, dass am Hamburger Hauptbahnhof am Freitagabend ein Mann festgenommen wurde. Der 28-Jährige war den Angaben zufolge vorher ohne Fahrschein von München nach Hamburg gefahren. Bei der Überprüfung kam dann raus, dass der Mann in Belgien gesucht wird, wegen eines organisierten und bewaffneten Raubüberfalls. Er muss noch für etwa vier Jahre ins Gefängnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.10.2024 | 13:00 Uhr