Hamburger Hafenverwaltung HPA will offenbar neue Zentrale Die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) will offenbar ihre Zentrale verlegen. Nach Informationen von NDR 90,3 ist geplant, dass sie an den Lohsepark in die Hafencity zieht. Dort wollte früher einmal der Verlag Gruner + Jahr eine Zentrale bauen.

Bislang residiert die Hafenverwaltung HPA in mehreren historischen Speichern am Zollkanal. Allerdings ist sie dort nur Mieter. 2026 läuft der derzeitige Vertrag aus. Der jetzige Standort sei jedoch ineffizient und entspreche nicht mehr den Bedürfnissen, heißt es in einer Ausschreibung. Von einem Bauunternehmen kauft die Hafenverwaltung nun die Pläne. Dadurch könne man zeitnah am Lohsepark ein Bürogebäude errichten lassen.

Grundstück gehört der Stadt

Das Grundstück selbst gehört noch der Stadt. Über den Kauf soll der Aufsichtsrat der HPA wahrscheinlich noch in diesem Jahr entscheiden. Bestätigen will das die Wirtschaftsbehörde auf Anfrage von NDR 90,3 allerdings nicht. Ein Sprecher erklärte lediglich, die HPA sei in Gesprächen zum Kauf eines Grundstücks. Wie teuer der Neubau der Zentrale der Hafenverwaltung wird, das ist bislang völlig unklar.

