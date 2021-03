Hamburger Hafencity bekommt Luxus-Wohnturm "The Crown" Stand: 29.03.2021 17:00 Uhr In der Hamburger Hafencity entsteht ein neuer Luxus-Wohnturm. Das Projekt mit dem Namen "The Crown" wurde am Montag vorgestellt.

In der Hafencity entstehen zurzeit Hamburgs teuerste Luxuswohnungen - nach denen in der Elbphilharmonie. In den 16 Etagen des Wohnturms kostet der Quadratmeter durchschnittlich 18.000 Euro. Er liegt am Strandkai in der Nähe des Marco-Polo-Towers.

Großteil der Wohnungen bereits verkauft

Die Betongießer sind gerade erst im zwölften Stock angekommen, da ist schon fast der ganze Turm verkauft. Nur noch 12 der 75 Luxuswohnungen sind zu haben, darunter auch die Top 1, wie der Immobilienentwickler Björn Dahler von DC Developments sagte: "Die teuersten Wohnungen sind die beiden Penthäuser mit jeweils elf Millionen Euro. Das kleinere der beiden, 415 Quadratmeter groß, ist verkauft. Das 426 Quadratmeter große ist noch zu haben." Weitere sieben Wohnungen sind bereits beim Notar reserviert.

Blick auf Elbphilharmonie oder Speicherstadt

Geldanleger schnappten sofort die 55 Quadratmeter großen Apartments für unter eine Million Euro weg. Dahler bietet drei verschiedene Einrichtungsstile an und fertigte für jede Wohnung eine teure Computer-Animation an: "Wir haben es so gemacht, dass wir von jeder der 75 Wohnungen die Ausblicke simuliert haben." Entweder blickt man auf die Elbphilharmonie, die Speicherstadt oder das Musical-Zelt auf der anderen Seite der Elbe.

Wohnungen sind 2023 bezugsfertig

Auf den Penthaus-Terrassen werden sogar Bäume wachsen. Nach den Plänen des bekannten Hochhaus-Architekten Christoph Ingenhoven aus Düsseldorf bieten sich hier nur sturmfeste Felsenbirnen an. Einzugstermin im Wohnturm "The Crown" ist erst in zwei Jahren.

