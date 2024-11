Hamburger Hafen wächst nur noch langsam Stand: 08.11.2024 16:10 Uhr Der Hamburger Hafen wird in den kommenden Jahren nur noch langsam beim Umschlag wachsen. Davon geht die Bundesregierung in ihrer kürzlich vorlegten Seeverkehrsprognose aus. Handelskammer und Hafenwirtschaft fordern auch vor diesem Hintergrund, dass mehr in den Ausbau von Infrastruktur und in neue Terminals investiert wird.

Nur um etwa 0,4 Prozent wird der Gesamtumschlag im Hamburger Hafen jährlich zulegen, bei Containern erwartet das Bundesverkehrsministerium immerhin noch ein jährliches Plus von 1,7 Prozent. 2040 könnten danach knapp 13 Millionen Boxen in Hamburg umgeschlagen werden - zum Vergleich: In den vergangenen Jahren waren es rund 8 Millionen. Ein Grund für das langsame Wachstum sei für die Experten, dass wegen der Energiewende weniger Kohle importiert wird.

Mehr Unterstüzung vom Bund für Häfen gefordert

Beim 20. Hafentag in der Handelskammer mahnte Hauptgeschäftsführer Malte Heyne dennoch größere Investitionen in die Infrastruktur an. Statt Milliarden in Chipfabriken zu stecken sollte der Bund die Häfen beim Umbau unterstützen, so Heyne. Die Infrastruktur sei über Jahrzehnte vernachlässigt worden.

Hamburger Hafen weiterhin wichtig für China

Mingfeng Wang, Europachef der chinesischen Reederei COSCO sagte in der Handelskammer, dass Hamburg in der Vergangenheit ein guter Hafen gewesen sei - und werde das hoffentlich auch in Zukunft sein. Hamburg, so Wang, sei für China ein wichtiger Umschlagsplatz - und man wolle hier weiter zulegen.

