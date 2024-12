Hamburger Hafen bekommt ferngesteuerte Containerbrücken Stand: 10.12.2024 14:19 Uhr Erstmals werden im Hamburger Hafen ferngesteuerte Containerbrücken erwartet. Die beiden Anlagen, die ohne Kranführer in luftiger Höhe auskommen, sollen zum Ende der Woche am Containerterminal in Altenwerder eintreffen.

Es ist ein Quantensprung für das Containerterminal Altenwerder und den gesamten Hamburger Hafen: Die neuen Containerbrücken sollen von einer Zentrale aus gesteuert werden, die am Rande des Terminals steht. In Betrieb gehen sollen die Anlagen im kommenden Jahr. Der Umschlag soll so wesentlich schneller und effizienter werden.

Auch selbst fahrende Lastwagen am Terminal im Einsatz

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) betreibt das Containerterminal Altenwerder. Dort sind bereits seit der Eröffnung vor mehr als 20 Jahren unter anderem selbst fahrende Lastwagen im Einsatz, die völlig ohne Menschen auskommen. An den Containerbrücken müssen bislang noch speziell ausgebildete Kranführer in den gläsernen Kanzeln Platz nehmen, um einen Container nach dem anderen auf einem Schiff anzupacken und anzuheben.

Neue Containerbrücken werden per Schiff angeliefert

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte sind die Containerbrücken zwar wegen der immer größeren Frachter auch quasi mitgewachsen, aber am Grundprinzip ihrer Funktionsweise hat sich bis jetzt wenig geändert. Nach Hamburg gebracht werden die neuen Anlagen per Schiff - wenn das Wetter mitspielt am Sonnabend.

Weitere Informationen Hamburger Hafen modernisiert: Neue Containerbrücken am Burchardkai Zwei neue Containerbrücken am Hamburger Burchardkai machen den Hafen fit für Mega-Frachter und steigern die Effizienz an dem Terminal. (21.11.2024) mehr Warenumschlag im Hamburger Hafen geht weiter zurück Seit Jahresbeginn sind nach Angaben von Hamburg Hafen Marketing rund drei Prozent weniger Waren und Güter bewegt worden als im gleichen Vorjahreszeitraum. (16.11.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.12.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen