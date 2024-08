Hamburger Hafen: Mehrere große Frachter und Kreuzfahrtschiffe zu Gast Stand: 17.08.2024 06:03 Uhr Die Schiffs-Spotter und -Spotterinnen kommen derzeit im Hamburger Hafen auf ihre Kosten. Neben einigen Kreuzfahrtschiffen kommen auch drei Containerschiffe, die unter den Top Ten der größten Frachter der Welt stehen.

Die drei Kreuzfahrtterminals waren am Freitag mit alten Bekannten belegt: Die "AIDAperla" lag in Steinwerder, die "AIDAsol" in Altona und das Hurtigruten-Schiff "Otto Svendrup" am Baakenhöft. Alle drei starteten am Abend wieder in Richtung Norwegen. Alle drei kommen aber Ende des Monats schon wieder zurück. Denn Nordeuropa-Reisen stehen im Sommer bei vielen Veranstaltern auf dem Programm - Gästetausch in Hamburg inklusive.

Am Mittwoch war gerade erst die "Queen Mary 2" im Hamburger Hafen. Inzwischen schon seit 20 Jahren fährt das Kreuzfahrtschiff über die Meere und ist immer auch wieder zu Gast in Hamburg.

Drei große Containerschiffe kommen nach Hamburg

Morgens rein in den Hafen, abends wieder raus - so schnell geht es bei den Containerschiffen nicht. Am Sonnabend macht die "HMM Copenhagen" am Containerterminal Burchardkai fest. In der Liste der größten Frachtschiffe belegt sie Platz sieben. Mit einer Länge von 400 Metern hat sie Platz für knapp 24.000 Standardcontainer. Erst am Dienstagabend wird sie Hamburg wieder verlassen.

Genauso groß ist auch die "Ever Alot", die für Montagmorgen im Hafen angekündigt ist. Sie galt bei ihrer Fertigstellung vor zwei Jahren als größtes Containerschiff der Welt. Und Mittwochmorgen kommt dann der dritte große Frachter, die "HMM Rotterdam", die ebenfalls am Burchardkai festmachen wird.

