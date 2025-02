Hamburger Hafen: Leichtes Plus beim Containerumschlag

Stand: 24.02.2025 12:55 Uhr

Der Hamburger Hafen hat den Abwärtstrend der vergangenen Jahre vorerst gestoppt. Beim Containerumschlag kann Hamburg ein leichtes Plus verbuchen, wächst aber nicht so stark wie die Konkurrenz in den Niederlanden und in Belgien.