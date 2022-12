Hamburger Duschbus: Initiator bekommt Bundesverdienstkreuz Stand: 05.12.2022 12:18 Uhr Kostenlos duschen und sich so seine Würde bewahren können: Der Hamburger Duschbus macht es möglich. Seit 2019 rollt er für Obdachlose durch die Stadt. Initiator Dominik Bloh ist am Montag für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Der einstige Obdachlose hatte gemeinsam mit Unterstützern und Unterstützerinnen im Dezember 2019 Hamburgs ersten Duschbus für Bedürftige in Betrieb genommen. Fast 20.500 Mal haben Menschen ohne Dach über dem Kopf seitdem duschen können - ohne dafür bezahlen zu müssen.

Steinmeier dankt Bloh

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh ihm dafür im Schloss Bellevue in Berlin den Orden. Der Bundespräsident rief dazu auf, das Problem der Obdachlosigkeit in Deutschland anzupacken. "Es ist mir seit Langem ein Herzensanliegen, dass niemand in unserem Land ohne Dach über dem Kopf leben muss", sagte er. Als Sprecher der Initiative habe Bloh in Interviews und Talkshows den Blick auf obdachlose Menschen und ihre so selbstverständlichen Bedürfnisse gelenkt.

"Ich werde weitermachen"

Bloh sagte nach der Verleihung: "Mich freut diese Auszeichnung. Es ist eine schöne Wertschätzung, wenn Engagement anerkannt wird." Er werde weitermachen mit dem, was er sich vorgenommen habe. "Wir können Obdachlosigkeit beenden."

Weitere Auszeichnungen für norddeutsche Projekte

Neben Bloh wurden noch 14 weitere Menschen mit dem Orden ausgezeichnet, darunter der Musiker Frank Zander sowie aus Schleswig-Holstein Peter Reibisch (Medibüro Kiel - medizinische Behandlung für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz) und Catharina Paulsen (Kieler Verein Hempels, Straßenmagazin Hempels).

Ausgezeichnet wurden auch Babette Limp-Schelling aus Stäbelow (Verein Wohltat, Mecklenburg-Vorpommern), Hildegard Strutz aus Neustadt am Rübenberge (Kunstschule Pinx, Niedersachsen) und Karin Powser (Kontaktladen Mecki, Hannover).

