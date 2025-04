Stand: 11.04.2025 13:32 Uhr Hamburger Diskuswerfer knackt 70-Meter-Marke

Der 21 Jahre alte Hamburger Diskuswerfer Mika Sosna hat als erster Hamburger Athlet die 70-Meter-Marke übertroffen. Bei einem Wettkampf in Tulsa in den USA schleuderte der Athlet von der TSG Bergedorf den Diskus auf 70,05 Meter. Damit hat sich Sosna an die Spitze der Weltrangliste gesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.04.2025 | 12:00 Uhr