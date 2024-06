Stand: 17.06.2024 18:13 Uhr Hamburger Diakonie bekommt neue Chefin

Annika Woydack, Landesjugendpastorin der Nordkirche, leitet künftig das Diakonische Werk Hamburg. Sie übernimmt das Amt am 1. November, wie das Diakonische Werk Hamburg und die Nordkirche am Montag mitteilten. Woydack folgt auf Dirk Ahrens, der nach zehn Jahren im Amt zum 1. März an die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie des Rauhen Hauses gewechselt war.

