Hamburger Club Molotow an neuem Standort auf der Reeperbahn eröffnet Stand: 29.03.2025 06:56 Uhr Nach dem Auszug wegen eines Hotelneubaus vom Standort am Nobistor und dreimonatiger Umzugspause feiert das Molotow in Hamburg an der Reeperbahn 136 dieses Wochenende die Neueröffnung mit einem Programm aus Live-Konzerten und Partys.

Kultursenator Carsten Brosda (SPD) bezeichnete den Umzug als wichtigen Schritt und war zur Eröffnung am Freitagnachmittag vor Ort. "Das Molotow ist einer der wichtigsten Clubs Hamburgs, wenn es um internationale Newcomer und Indie-Perlen geht", sagte Brosda im Vorfeld.

Ein historischer Ort für das Molotow

Das auffällige Haus mit Fachwerkgiebel hat eine lange Geschichte als Musikort. Bereits in den 1960er-Jahren spielten hier Bands wie die Beatles. Seit 2008 befand sich dort der Club Moondoo. Die Hamburg Kreativ Gesellschaft hat die Räume zum Jahresbeginn übernommen und vermietet sie nun an das Molotow. "Ich freue mich sehr, dass es mit vereinten Kräften gelungen ist, dem Molotow eine langfristige Perspektive zu ermöglichen", sagte Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft.

Eröffnung mit Live-Musik und Partys

Am Eröffnungswochenende sind verschiedene Live-Acts und Partys geplant. Die Band Slate sollte am Freitagabend eröffnen, gefolgt von den Partyreihen Motorbooty und TV Party. Das Molotow plant, künftig auf zwei Bühnen Konzerte anzubieten: im Erdgeschoss und in der neuen Top Ten Bar im Keller.

Umzug nach langwieriger Standortsuche

Das Molotow, das vom Clubkombinat Hamburg als bester Club des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde, musste Anfang des Jahres wegen eines Hotelneubaus seinen bisherigen Standort auf der Reeperbahn verlassen. Nach monatelanger Suche wurde im vergangenen Sommer mitgeteilt, dass der Musikclub auf der Reeperbahn bleiben kann.

Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte (SPD), betonte: "Aus der Sorge um den Verlust ist eine echte Erfolgsgeschichte geworden: Das Molotow hat mitten auf St. Pauli eine neue Heimat gefunden."

Perspektive für die Zukunft

Durch einen langfristigen Mietvertrag bis mindestens 2040 bleibt das Molotow am neuen Standort bestehen. Andi Schmidt, Geschäftsführer des Clubs, sagte: "Wir freuen uns, dass wir an diesen historisch wichtigen Ort die Live-Musik zurückbringen dürfen."

