Musikclub Molotow gerettet: Neues Zuhause auf der Reeperbahn Stand: 05.07.2024 15:37 Uhr Das legendäre Molotow ist gerettet. Der Hamburger Musikclub zieht Anfang 2025 in ein neues Zuhause an der Reeperbahn. Das teilte die Kulturbehörde am Freitag mit.

Reeperbahn 136 - das ist zukünftig die neue Adresse des Molotow. Es ist ein Haus mit Musikgeschichte. Hier spielten schon die Beatles oder die Kinks, als der Laden noch Top Ten hieß. Derzeit ist an der Adresse der Club Moondoo zu Hause. Die Betreiber schließen den Laden aber zum Jahresende und haben die Räume der städtischen Kreativ Gesellschaft übergeben. Die mietet die Räume bis 2037 an und wird sie als Kulturort weiterentwickeln - als neue Heimat für das Molotow.

Hamburgs Kultursenator Brosda erleichtert

"Das ist wirklich eine tolle Nachricht für den Musik- und Club-Standort St. Pauli", freut sich Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "Das wäre nicht möglich gewesen ohne die Mithilfe beispielswiese vom Bezirk und von vielen, die auf dem Kiez unterwegs waren und immer wieder geguckt haben, wo potenzielle Flächen sein könnten", sagte Brosda NDR 90,3. Die Lösung der Molotow-Krise sei auch das Ergebnis eines Wir-Gefühls auf dem Kiez. "Als die Standortprobleme des Molotows bekannt wurden, beschlossen wir spontan, unsere Clubräume anzubieten", sagt Alexander Kulick, der Co-Betreiber des Moondoo.

Geburtstagsgeschenk fürs Molotow

Große Freude herrscht auch bei den Verantwortlichen des Molotow, die ihren jetzigen Standort am Nobistor zum Jahresende verlassen müssen. Die Nachricht, dass sie für das kommende Jahr in eine neue Räumlichkeit ziehen können, kommt rechtzeitig zum 34. Clubgeburtstag an diesem Wochenende. "Wir freuen uns extrem darauf, ab Anfang 2025 an diesen legendären Ort sein zu können und bedanken uns unendlich bei allen, die an uns geglaubt und das möglich gemacht haben", sagt Molotow-Geschäftsführer Andi Schmidt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.07.2024 | 17:00 Uhr