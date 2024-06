Stand: 26.06.2024 22:17 Uhr Hamburger Appell gegen Kürzungen bei Freiwilligendiensten übergeben

Trägerorganisationen von Freiwilligendiensten haben am Mittwoch gegen geplante Kürzungen von Bundesmitteln demonstriert. Im Rathaus übergaben sie einen "Hamburger Appell" um auf die Bedeutung der Freiwilligenarbeit zu verweisen. Ab dem nächsten Jahr sollen die Bundesmittel für Dienste, wie dem Freiwilligen Sozialen oder -ökologischen Jahr und dem Bundesfreiwilligendienst um rund ein Drittel gekürzt werden. Die Träger befürchten, dass dann ein Drittel aller Stellen wegfalle. Aktuell sind 3.000 Freiwillige - vor allem junge Menschen - in Hamburg in verschiedenen Bereichen tätig.

