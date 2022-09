Hamburg will mit neuer Kampagne Fachkräfte anwerben Stand: 20.09.2022 06:59 Uhr Die Metropolregion Hamburg hat am Montag eine großangelegte Fachkräftekampagne gestartet. Ziel ist es, Auszubildende und junge Arbeitnehmende in die Hansestadt zu locken.

Die Kampagne soll vor allem online gezielt Fachkräfte in Deutschland, Österreich und Dänemark ansprechen. Im Fokus stehen dabei Arbeitskräfte aus den Bereichen Zukunftstechnologien und erneuerbare Energien. "Wir können nicht die erneuerbaren Energien ausbauen, wenn wir gar nicht die Fachkräfte dafür haben", sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Weil es dauere, bis eine Kampagne Wirkung zeigt, sei es "extrem wichtig, jetzt damit zu beginnen."

Westhagemann: "Wir laufen in einen Fachkräftemangel"

Wegen der Windkraft- und Wasserstoff-Projekte gilt Hamburg als Deutschlands Zentrum der erneuerbaren Energien Doch das Wachstum stößt an seine Grenzen: Menschen fehlen - und das überall in der Technik. Er habe in der letzten Woche viele Gespräche mit dem Handwerk geführt und überall sei die Situation gleich, sagte Westhagemann. "Auch bei Airbus immer wieder der gleiche Hinweis: Wir laufen in einen Fachkräftemangel rein."

AUDIO: Hamburg will auch in Dänemark Fachkräfte anwerben (1 Min) Hamburg will auch in Dänemark Fachkräfte anwerben (1 Min)

Hamburg in Konkurrenz mit Kopenhagen

Ein wichtiger Wettbewerber um Fachkräfte sei für Hamburg Kopenhagen, betonte Rolf Strittmatter, Chef von Hamburg-Marketing: "Es ist nicht einmal ein innerdeutscher Wettbewerb, sondern Kopenhagen ist ein gutes Stück vorangeschritten." Gut 400.000 Euro kostet die Kampagne. Zündet sie, wird sie auf Fachkräfte für Biowissenschaften ausgeweitet.

Handelskammer: 23.000 Fachkräfte fehlen

Laut Handelskammer fehlen in Hamburger Betrieben aktuell rund 23.000 Fachkräfte. Bis 2035 könnten laut einer Handelskammer-Prognose bis zu 133.000 Fachkräfte fehlen.

