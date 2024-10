Hamburg will mehr Kultur für junge Menschen ermöglichen Stand: 01.10.2024 18:41 Uhr Hamburg plant mehr Kultur für junge Menschen und stärkt deren Mitbestimmung. Dazu hat der Senat am Dienstag ein neues Rahmenkonzept beschlossen.

Der Senat will Kinder- und Jugendkultur in den nächsten zehn Jahren gezielt weiterentwickeln. Das Besondere dabei ist, dass die jungen Leute auch selbst befragt wurden. Dabei ist vor allem eines herausgekommen, sagt Kultursenator Carsten Brosda. "Dass Kinder und Jugendliche sehr stark darauf gepocht haben, dass sie selber autonom auch beschließen können, was für sie eigentlich kulturell relevante Angebote sind".

Doppelthaushalt sieht mehr Geld für Jugendkultur vor

Es geht jetzt vor allem darum, mithilfe von Kulturangeboten bei jungen Leuten den Sinn für Demokratie und für das Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft zu stärken. Ein Kinder- und Jugendkulturrat soll den Prozess begleiten. Im neuen Doppelhaushalt werden mehr als eine halbe Million Euro zusätzlich in Kinder- und Jugendkultur investiert. Aber es geht auch darum, bestehende Angebote und Vergünstigungen bekannter zu machen.

