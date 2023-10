Hamburg verbietet weitere pro-palästinensische Demos Stand: 16.10.2023 07:55 Uhr Es ist ein großer Einschnitt in die Versammlungsfreiheit: Die Hamburger Versammlungsbehörde hat sämtliche pro-palästinensischen Demonstrationen in der Stadt verboten - und zwar bis einschließlich Mittwoch.

Die Eilmeldung der Hamburger Polizei kam am späten Sonntagabend: Per Allgemeinverfügung hat die Versammlungsbehörde, die zur Polizei gehört, alle pro-palästinensischen Proteste in der Stadt untersagt. Ursprünglich waren für heute und Mittwoch entsprechende Veranstaltungen angemeldet. Die dürfen nun aber nicht stattfinden. Die Polizei geht davon aus, dass von diesen Demonstrationen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Vor allem für den Beginn der geplanten israelischen Bodenoffensive rechnet die Polizei mit emotional aufgeladenen Protesten der muslimischen Bevölkerung - insbesondere am Steindamm in St. Georg.

Schon zuvor wurden Demos untersagt

Die Versammlungsbehörde hatte schon zwei für Freitag und Sonnabend geplante pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Dennoch hatten sich am Freitagabend rund 230 Menschen am Hauptbahnhof versammelt. Dabei wurden auch Polizisten und Reporter attackiert. Die Polizei nahm mehrere Demonstranten fest und beendete den Protest.

Hohe Polizeipräsenz am Wochenende

Wegen dieser ersten Verbote waren Hamburgs Polizeikräfte am Freitag und Sonnabend besonders wachsam: In der Innenstadt war die Polizeipräsenz am Sonnabend hoch. Grund war die Furcht vor Ausschreitungen bei spontanen pro-palästinensichen Aktionen. Nach NDR-Informationen waren alleine am Hauptbahnhof mindestens 20 Polizeifahrzeuge postiert. Vor dem Hamburger Rathaus sowie an der Spitalerstraße standen jeweils sechs weitere Fahrzeuge. Zumeist war die Lage aber ruhig und die Stimmung friedlich.

Handgreiflichkeiten am Freitagabend

Am Freitagabend war es am Hauptbahnhof zu Auseinandersetzungen zwischen pro-palästinensischen Demonstrantinnen und Demonstranten und der Polizei gekommen war. Die Polizei brachte mehrere Demonstrierende zu Boden, wie ein Reporter des NDR berichtete. Es sei zu Handgreiflichkeiten und Schubsereien gekommen. Die laut Polizei insgesamt rund 30 Demonstrantinnen und Demonstranten schwenkten Palästinenserflaggen und riefen "Free Palestine" oder "Hoch die internationale Solidarität". Eine Gruppe von Demonstrierenden wurde von der Polizei eingekesselt. Es wurden Personalien aufgenommen und Platzverweise ausgesprochen. Am Rande der Demonstration kam es zu Rangeleien, bei denen auch Reporter angegriffen wurden. Die Polizei nahm mehrere Demonstrierende fest und sprach Platzverweise aus. Schließlich beruhigte sich die Lage wieder. Eine geplante Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit Rojava und Palästina" am Hauptbahnhof war zuvor untersagt worden. Dennoch wurde im Internet weiter für die Versammlung mobilisiert, sodass die Polizei mit spontanen Aktionen gerechnet hatte.

