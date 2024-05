Hamburger Flughafen: Fünftägige Pistensperrung ab Montag Stand: 26.05.2024 16:58 Uhr Ab Montag bis Freitag wird es laut in Hamburg-Niendorf und Langenhorn. Alle Maschinen am Flughafen starten oder landen dann über diese Gebiete. Der Grund sind Bauarbeiten am Airport.

Dabei geht es um nichts Außergewöhnliches, sondern um eine jährliche Routine, heißt es vom Flughafen. Ohne diese Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten könne man keinen sicheren Flugbetrieb gewährleisten.

Mehr Ruhe in Norderstedt und Alsterdorf

In der Woche geht es um die Arbeiten an der Start- und Landebahn 15/33. Die Menschen in Norderstedt und Alsterdorf haben es deshalb die Woche über etwas ruhiger als sonst. In den fünf Tagen "beseitigen wir zum Beispiel den Gummiabrieb, spülen die Siel-Leitungen, erneuern die Markierungen und nehmen die sogenannte Startbahnbefeuerung, also die Elektrik, unter die Lupe", erklärt Martin Borstelmann, der Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport.

Weitere Arbeiten im September geplant

Die zweite Start- und Landebahn ist nach den Sommerferien im September dran. Dann sollen auch rund 900 Meter der obersten Deckschicht des Rollwegs D1, der parallel zur Start- und Landebahn verläuft, erneuert werden. Auf diesem Weg rollen die Flugzeuge nach der Landung zum Vorfeld und vor dem Abflug zum Startpunkt auf der Piste. Eine Erneuerung der obersten Deckschicht ist in regelmäßigen Zeitabständen notwendig, damit der Rollweg sicher nutzbar bleibt.

