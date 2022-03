Hamburg startet mit Schlickverklappung vor Scharhörn Stand: 14.03.2022 06:44 Uhr Hamburg beginnt damit, vor der Insel Scharhörn in der Elbmündung Schlick zu verklappen. Und das, obwohl Umweltverbände und die benachbarten Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein große Bedenken angemeldet haben.

Zwei Millionen Tonnen Elbschlick will Hamburg bei Scharhörn abladen, verteilt auf zwei Jahre. Das sei notwendig, damit die Elbe nach der letzten Vertiefung nicht wieder flacher werde, hat Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof vor einigen Wochen gesagt. Die Insel Scharhörn gehört zu Hamburg. Nach Meinung des Senats braucht die Stadt keine Extra-Genehmigung und auch kein Okay von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Stelle, wo der Elbschlick abgeladen wird, grenzt direkt an den Nationalpark Wattenmeer.

Umweltverbände wollen eventuell noch klagen

Die Umweltverbände WWF, NABU und BUND prüfen noch, ob sie gegen die Pläne klagen können. Auch der Protest in den umliegenden Gemeinden wie in Cuxhaven ist groß. Bislang hat Hamburg nur zwei Stellen, wo der Schlick abgeladen werden kann: nahe Helgoland und bei der Elbinsel Neßsand. Von dort aus sei der Schlick aber meist innerhalb weniger Wochen wieder zurück im Hafen. Um den Schlick nach Scharhörn zu bringen, blieben der Hafenverwaltung nur wenige Wochen. Damit die Natur geschützt wird, darf von Mitte April an bis zum Herbst dort nichts mehr verklappt werden.

