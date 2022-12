Hamburg startet Info-Kampagne zum neuen Wohngeld Stand: 06.12.2022 06:43 Uhr Wer hat ein Anrecht auf das neue Wohngeld, das Menschen mit geringen Einkommen entlasten soll? Dazu will die Stadt Hamburg jetzt eine neue Informationskampagne starten.

Zum Jahreswechsel wird bundesweit das neue Wohngeld eingeführt. Damit Menschen, die ihre Wohnkosten kaum bezahlen können, die finanzielle Hilfe auch tatsächlich erreicht, hat die Stadt Hamburg eine Informationskampagne gestartet. In sozialen Medien, auf Plakaten, in Zeitungsanzeigen und in Bussen und Bahnen werden Menschen mit geringem Einkommen aufgefordert, zu prüfen, ob sie einen Anspruch auf das Wohngeld haben. Das kündigte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Montag an. Neben einer Internetseite mit Wohngeldrechner gibt es auch eine Wohngeld-Telefon-Hotline (040-42828600).

1,4 Millionen Haushalte mehr haben Anspruch

Bundesweit sollen durch die Reform des Wohngeldes rund 1,4 Millionen zusätzliche Haushalte einen Anspruch haben. Die Hamburger Behörden seien auf viele Anträge vorbereitet und täten "ihr Möglichstes, damit die Hilfe auch schnell ankommt", versprach Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Stadt baut Personal dafür aus

Zuletzt hatte Hamburg rund 100 zusätzliche Fachkräfte eingestellt, um die anstehende Reform des Wohngeldes zu bewältigen. Bisher haben rund 12.500 Haushalte in Hamburg Anspruch auf diesen Zuschuss.

