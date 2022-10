Hamburg investiert kräftig in die Digitalisierung der Schulen Stand: 09.10.2022 18:22 Uhr Millionen für die digitale Ausstattung der Schulen: Hamburg hat seinen Anteil aus dem "Digitalpakt Schule" schon fast komplett ausgegeben. Unter anderem wurden neue Tablets und Laptops angeschafft.

Das Bildungsministerium in Berlin wollte es genauer wissen: Wie viel Geld haben die einzelnen Bundesländer schon in den modernen Unterricht investiert. Und zwar von dem Geld, das die Bundesregierung in den vier sogenannten Digital-Pakten zur Verfügung gestellt hat - insgesamt geht es dabei um 6,5 Milliarden Euro.

Schon 95 Prozent des Geldes investiert

Hamburg hat von diesem Gesamtbetrag rund 166 Millionen Euro für seine Schulen bekommen. Und war offenbar auch schon sehr fleißig beim Verteilen: Fast 95 Prozent der Summe sind bereits investiert worden. Nach Sachsen liegt Hamburg nach Angaben der Schulbehörde damit im Ländervergleich auf Platz zwei.

Weitere Fördergelder für Hamburgs Schulen bis 2030

Das meiste Geld floss in die Ausstattung der Schulen, zum Beispiel in schnelles Internet und W-LAN. Für fast 25 Millionen Euro wurden aber auch Tablets für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte angeschafft. Und das ist laut Schulsenator Ties Rabe (SPD) erst der Anfang. Bis zum Jahr 2030 kann Hamburg mit weiteren Fördergeldern rechnen. Das zumindest sieht der Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen in Berlin vor.

