Stand: 12.09.2024 20:47 Uhr Hamburg bleibt Stiftungsstadt Nummer eins in Deutschland

In den Jahren 2022 und 2023 sind in Hamburg insgesamt 48 neue gemeinnützige Stiftungen gegründet worden. Das hat der Senat am Donnerstag mit einem Empfang im Rathaus gewürdigt. In Hamburg sind nun 1.514 Stiftungen angesiedelt - mit einem Vermögen von insgesamt mehr als 15 Milliarden Euro. Hamburg belegt mit der Anzahl pro 100.000 Einwohnenden im Ländervergleich den ersten Platz - und ist weiter deutsche Stiftungshochburg.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.09.2024 | 19:30 Uhr