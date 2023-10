Hamburg bekommt ein neues Zahnmobil für Obdachlose Stand: 20.10.2023 09:03 Uhr Wohnungslose Menschen in Hamburg, die unter Zahnschmerzen leiden, finden Hilfe beim Zahnmobil vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Und die Zahnarztpraxis auf vier Rädern geht bald mit neuer technischer Ausrüstung auf Tour.

Das Zahnmobil ist Anlaufstelle für die Menschen, die keine Krankenversicherung haben oder sich schämen, in eine richtige Praxis zu gehen. Die Zahnarztpraxis auf vier Rädern gibt es schon seit 2016. Weil das Fahrzeug zuletzt in die Jahre gekommen war, wurde in den vergangenen Monaten ein neuer Bus zur Zahnarztpraxis umgebaut. Der hat jetzt auch ein Röntgengerät, um beispielsweise auch Wurzelbehandlungen durchführen zu können, erklärt eine Sprecherin vom DRK.

Ab November fährt das neue blau-weiße Zahnmobil durchs Stadtgebiet. Dann steht es Bedürftigen mehrmals in der Woche an verschiedenen Standorten zur Verfügung. Zum Team gehören 13 überwiegend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Wichtig für die Versorgung Wohnungsloser

Mobile Arztpraxen sind fester Bestandteil der Versorgung wohnungsloser Menschen in Hamburg: Ein zweites Zahnmobil gibt es von der Caritas, hinzu kommen mehrere Krankenmobile für medizinische Probleme aller Art.

