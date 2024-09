Stand: 16.09.2024 06:17 Uhr Hamburg-Wandsbek: SEK rückt zu Nachbarschaftsstreit aus

Am Sonntagabend ist in Wandsbek ein Spezialeinsatzkommando ausgerückt. Ein angetrunkener 50-jähriger Mann hatte dort seinen Nachbarn mit einer Waffe bedroht. Zuvor hatten beide Männer gestritten. Bei der Durchsuchung der Wohnung in der Straße Bei der Hopfenkarre fanden die Polizeikräfte eine Schreckschusswaffe. Verletzt wurde niemand. Der 50-Jährige kam in Gewahrsam.

