Hamburg: Viele Geflüchtete aus Syrien sind Kinder und Jugendliche Stand: 23.12.2024 15:23 Uhr In Hamburg gibt es für die knapp 18.000 Menschen aus Syrien noch keine klare Zukunftsperspektive. Unter den Kriegsflüchtlingen sind besonders viele Kinder und Jugendliche, wie der Senat jetzt auf eine Anfrage der FDP mitteilt.

Das Assad-Regime ist gestürzt - aber für die knapp 18.000 Syrerinnen und Syrer in Hamburg ist die Frage einer Rückkehr in den meisten Fällen noch ungeklärt. Es gebe derzeit keine belastbare Prognose, so formuliert es der Senat und teilt mit, dass rund 11.000 der Menschen aus Syrien in Hamburg von Bürgergeld leben.

Junger Altersdurchschnitt bei Geflüchteten aus Syrien

Das liegt auch an dem extrem jungen Altersdurchschnitt, denn etwa 5.500 von ihnen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Gut 6.000 syrische Staatsangehörige sind in Hamburg sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ein Anteil, bei dem die FDP noch Luft nach oben sieht: Der Senat müsse sich anstrengen, mehr der überwiegend jungen Geflüchteten in Arbeit zu bringen.

