Hamburg: Erste Geflüchtete aus Syrien erwägen Rückkehr

Stand: 14.12.2024 10:51 Uhr

Erste syrische Geflüchtete in Hamburg wollen in ihr Heimatland zurückkehren. Das hat die Innenbehörde mitgeteilt. Mitarbeitende in der Erstaufnahme in Rahlstedt sprechen von einer gestiegenen Nachfrage nach Beratungsterminen.