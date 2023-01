Hamburg: Ukrainischer Botschafter begrüßt Panzerlieferungen Stand: 25.01.2023 12:21 Uhr Angesichts der bevorstehenden Lieferung von Kampfpanzern des Typs "Leopard 2" hat sich der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleskii Makeiev, erfreut über die Bildung einer "großen Panzerkoalition" gezeigt.

"Diese Panzer werden uns helfen, die russische Offensive abzuwehren und unsere von Russland besetzen Gebiete und Menschen zu befreien", sagte er am Mittwoch bei einem Besuch in Hamburg. Er hoffe sehr, "dass unsere Jungs schon bald diese Katzen in der Ukraine willkommen heißen".

Bundesregierung will Kampfpanzer liefern

Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ "Leopard-2-A6", wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch sagte. Zudem erteile die Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine.

Weitere Informationen Bestätigt: Deutschland liefert 14 "Leopard"-Panzer an Ukraine Zudem erteilt die Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Panzer an die Ukraine. Mehr bei tagesschau.de. extern

"Für jede Hilfe sind wir dankbar"

Die Ukraine bittet seit Monaten um Kampfpanzer westlicher Bauart für den Kampf gegen die russischen Angreifer. Wie die anderen westlichen Waffensysteme würden auch die Panzer helfen, "Menschenleben zu retten", sagte Makeiev. "Wir werden alles brauchen, für jede Hilfe sind wir dankbar."

Makeiev: Unterschiedliche Waffensysteme kein Problem

In den unterschiedlichen Waffensystemen der verschiedenen Länder sieht Makeiev kein Problem. "Unsere Militärs und Soldaten haben bewiesen, dass sie mit verschiedenem Gerät umgehen können", sagte der Botschafter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.01.2023 | 12:00 Uhr