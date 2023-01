Ukraine-Botschafter Makeiev bittet Hamburger um Umarmungen Stand: 24.01.2023 20:33 Uhr Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, ist zurzeit in Hamburg. Am Dienstagnachmittag besuchte er Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Makeiev bedankte sich bei seinem Antrittsbesuch im Rathaus dafür, dass mehr als 40.000 seiner Landsleute in Hamburg Schutz erhalten haben. "Wir wissen, dass natürlich nicht alle Unterkünfte bekommen haben und immer noch in temporären Unterkünften wohnen." Aber er wisse, dass der Senat daran arbeite. "Meine Botschaft an alle Bewohner Hamburgs: Unterstützen Sie bitte die Ukrainer. Manchmal brauchen sie auch einfach nur eine Umarmung, um sich wie einer einer Familie zu fühlen."

Besuch in Unterkünften und Handelskammer

Außerdem sagte der Botschafter, dass Kiew und Hamburg wirtschaftlich enger zusammenarbeiten wollen. Am Mittwoch besucht er Unterkünfte in der Hansestadt, in denen geflüchtete Menschen untergebracht sind. Er wird auch zu einem Besuch der Handelskammer Hamburg erwartet.

Im Mittelpunkt der Gespräche sollen nach Angaben der Kammer weitere Unterstützungsmaßnahmen insbesondere im Rahmen des Städtepakts "HamburgKyiv" gehen. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher und sein Kiewer Kollege Vitali Klitschko hatten die strategische Partnerschaft im vergangenen Frühjahr angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zur gegenseitigen Unterstützung geschlossen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.01.2023 | 19:30 Uhr