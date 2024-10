Hamburg: U1-Sperrung zwischen Berne und Volksdorf wegen Brückenreparatur Stand: 22.10.2024 14:09 Uhr Nach einem Lkw-Unfall im Juli, bei dem eine U-Bahn-Brücke der Linie U1 im Hamburger Stadtteil Volksdorf beschädigt wurde, müssen Fahrgäste der U1 in der nächsten Woche mit Einschränkungen rechnen.

Die Hochbahn führt von Montag, den 28. Oktober, zu Betriebsbeginn um 5 Uhr, bis Donnerstag, den 31. Oktober, 4 Uhr, Reparaturarbeiten an der Brücke durch. Für diesen Zeitraum wird der Verkehr zwischen den Haltestellen Berne und Volksdorf in beiden Richtungen unterbrochen, und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Bis zu 20 Minuten länger mit dem Ersatzverkehr

Die Fahrzeit kann sich je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern. Die Arbeiten finden bewusst in den Herbstferien statt, um die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten. Informationen dazu sind vor Ort, online auf www.hvv.de oder in der HVV-App verfügbar.

Am 11. Juli hatte ein Sattelschlepper, der eine Arbeitsmaschine geladen hatte, unter der Brücke durchfahren wollen. Die Maschine stieß gegen die Überführung und fiel auf die Straße. Wegen des Unfallschadens konnten die U-Bahnzüge in Richtung Innenstadt nur noch in Schrittgeschwindigkeit über die Brücke fahren.

