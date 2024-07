Nach Lkw-Kollision mit Brücke: U1-Strecke in Hamburg wieder freigegeben Stand: 12.07.2024 15:43 Uhr Nach einem Lkw-Unfall konnte die U-Bahn-Linie 1 in Hamburg zwischen den Haltestellen Volksdorf und Berne zeitweise nicht fahren. Am Freitagnachmittag wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Stadteinwärts fahren die Züge allerdings vorerst in Schrittgeschwindigkeit über die U1-Brücke über den Meiendorfer Weg.

Das werde jedoch keine signifikanten Auswirkungen auf den Fahrplan haben, teilte die Hamburger Hochbahn mit. In der Nacht zum Freitag hatten die Reparaturen an der U-Bahn-Brücke begonnen. Am Mittag teilte die Hamburger Hochbahn mit, dass die Schäden am stadtauswärts führenden Gleis erfolgreich abgeschlossen werden konnten - und die Züge dort wieder rollen können. Am Nachmittag wurde die Brücke für den gesamten Verkehr wieder freigegeben.

Lkw kollidiert mit U-Bahn-Brücke

Am Donnerstag war es an der Haltestelle Meiendorfer Weg gegen 14 Uhr zu einer Kollision gekommen. Ein Sattelschlepper hatte ein Baufahrzeug geladen, das offenbar zu hoch für eine Durchfahrt war. Der Zusammenstoß war so schwer, dass das Baufahrzeug auf die Straße fiel.

