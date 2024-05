Stand: 22.05.2024 16:11 Uhr Hamburg Triathlon 2024 mit veränderter Rad- und Laufstrecke

Eigentlich ist der Streckenabschnitt auf dem Jungfernstieg ein Highlight beim Triathlon. Doch für die Rennen am 13. und 14. Juli kündigte der Veranstalter nun Änderungen an. Aufgrund der vielen Baustellen am Jungfernstieg, soll nun die Tritathlon-Radstrecke in einer größeren Schleife um die Binnenalster führen. Die Einfahrt in die Wechselzone beziehungsweise der Einlauf zum Ziel auf dem Rathausmarkt sollen von den Änderungen jedoch nicht betroffen sein.

