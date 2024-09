Stand: 25.09.2024 06:29 Uhr Hamburg Towers: Niederlage im ersten Eurocup-Spiel

Den Veolia Towers Hamburg ist der Start in den Eurocup missglückt. Rund 48 Stunden nach dem überzeugenden Auftaktsieg in der Basketball-Bundesliga gegen Alba Berlin mussten die Hanseaten vor lediglich 1.201 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Inselpark Arena eine 80:100 (40:64)-Niederlage gegen Vorjahresfinalisten JL Bourg-en-Bresse aus Frankreich hinnehmen.

