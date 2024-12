Stand: 13.12.2024 21:24 Uhr Hamburg: Stationäre Jugendnothilfe unter Druck

Die Hamburger Wolfahrtsverbände warnen vor einem drohenden Kollaps in der stationären Jugendhilfe. Sie fordern den Senat auf, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen um Kinder und Jugendliche in Not zu unterstützen. Neben finanziellen Mitteln bräuchte es auch mehr Personal, um eine umfassende und bedarfsgerechte Betreuung besonders belasteter Kinder und Jugendlicher zu gewährleisten.

