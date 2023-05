S-Bahn-Station Ottensen offiziell eröffnet

Stand: 31.05.2023 11:36 Uhr

Nach jahrelangen Verzögerungen ist in Hamburg am Mittwoch die neue S-Bahn-Station Ottensen in Betrieb genommen worden. Sie wird von den Linien S1 und S11 angefahren und bildet einen zusätzlichen Stopp zwischen den Haltestellen Altona und Bahrenfeld.