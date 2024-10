Stand: 29.10.2024 20:09 Uhr Hamburg: Rettungswagen erhalten einheitliches Erscheinungsbild

Die Rettungswagen in Hamburg sollen ein einheitliches Erscheinungsbild erhalten - unabhängig vom Träger. Am Dienstag wurde das gemeinsame Design vor der Rindermarkthalle vorgestellt. Die Wagen von ASB, Rotem Kreuz, Johanniter, Malteser und Feuerwehr sollen so die gemeinsame Marke "Rettungsdienst Hamburg" stärken. Verwechslungen mit privaten oder auswärtigen Rettungsfahrzeugen sollen so vermieden werden.

