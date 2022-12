Hamburg: Polizeipräsident rechnet mit Anstieg bei Kriminalität Stand: 29.12.2022 16:09 Uhr Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer rechnet mit steigenden Zahlen bei der kommenden Kriminalstatistik. Meyer erwartet einen Anstieg um 10 bis 15 Prozent und rund 210.000 Straftaten. Als Grund nannte er im Gespräch mit NDR 90,3 das Ende der Corona-Lockdowns.

Es sei nicht überraschend, dass die Kriminalitätszahlen wieder steigen, so Polizeipräsident Meyer. Besonders deutlich werde es beim Thema Einbruch: "Ich rechne auch da in diesem Jahr mit einem Anstieg. 2.200 waren es im letzten Jahr. Irgendwas um die 3.000 plus minus wird es in diesem Jahr geben."

Brennpunkt Hauptbahnhof

Einen Anstieg an Straftaten gibt es besonders rund um den Hauptbahnhof. Dort nehmen nach Beobachtung der Polizei szenetypische Straftaten zu. Das bedeute, dass Szeneangehörige der dortigen Drogen-, aber auch Obdachlosen- oder Trinkerszene sich gegenseitig, untereinander mit Straftaten belasteten. Schwerpunkt liege dabei in der Drogenszene. Dabei gehe es beispielsweise oft um Körperverletzung, aber auch die Taschendiebstähle am Hauptbahnhof haben laut Meyer in diesem Jahr zugenommen. Dies hänge vor allem mit dem 9-Euro-Ticket zusammen, da mehr Besucherinnen und Besucher am Hauptbahnhof ankamen. Ob die Geldbörse dann in Hamburg gestohlen wurde oder auf dem Weg nach Hamburg, lasse sich oft nicht mehr feststellen, so Meyer.

