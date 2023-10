Hamburgs Polizeipräsident Meyer in den Ruhestand verabschiedet Stand: 10.10.2023 18:08 Uhr Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer ist am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet worden. Über 44 Jahre war Meyer bei der Hamburger Polizei, seit 2014 als Polizeipräsident.

Es wurde noch nie ein Polizeipräsident in Hamburg in den Ruhestand versetzt, der so lange bei der Polizei war, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). 1979 hatte Meyer seine Karriere begonnen. Er war Leiter der Spezialeinheiten, Pressesprecher, Vizechef im Landeskriminalamt und hat die Polizeiakademie mit aufgebaut bevor er vor über neun Jahren zum Präsidenten ernannt wurde.

Grote: Polizei ohne Meyer schwer vorstellbar

In der rund zweistündigen Verabschiedung würdigten ihn Weggefährten als besonnen, sachlich und wertschätzend. Die Polizei sei ohne Meyer schwer vorstellbar, so Innensenator Andy Grote (SPD). Meyer selbst sagte, dass er ordentlich durch aufregende und spannende Zeiten gekommen sei. Er mahnte aber auch die Endlichkeit von Ressourcen bei der Polizei an, für die er sich mehr Rückhalt in der Bevölkerung wünscht.

Nachfolger von Meyer wird der bisherige Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel. Anfang November wird der Jurist das Amt übernehmen.

