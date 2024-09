Stand: 05.09.2024 15:33 Uhr Hamburg-Osdorf: Brand in Dachgeschosswohnung gelöscht

Am Donnerstagmittag waren in Hamburg-Osdorf rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Dort hatte eine Dachgeschosswohnung in der Straße Am Landpflegeheim gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Die Mieterin wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Ein aufmerksamer Nachbar hatte dafür gesorgt, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses rechtzeitig ins Freie retten konnten.

