Hamburg Messe schreibt auch 2021 dunkelrote Zahlen Stand: 02.02.2022 14:22 Uhr Nach dem ersten katastrophal verlaufenen Corona-Jahr 2020 hat die Hamburger Messegesellschaft auch 2021 mit einem dicken Minus abgeschlossen. In die Zukunft blickt das Unternehmen aber optimistisch.

Normalerweise richtet die Messe etwa 75 bis 80 Veranstaltungen pro Jahr in den Messehallen aus. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt nicht einmal 30. Und selbst zu denen kamen nur wenige Besucher und Besucherinnen - gerade einmal ein Zehntel, verglichen mit der Zeit vor Corona. Andere Veranstaltungen konnten nur digital stattfinden.

Große Verluste in 2020 und 2021

Bei einem Umsatz von 28 Millionen Euro stand 2021 unter dem Strich ein Verlust von 47 Millionen Euro. Und für den muss am Ende die Stadt aufkommen und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. "Das ist definitiv weit davon entfernt, Spaß zu machen", sagte der Geschäftsführer der Hamburg Messe und Congress GmbH, Uwe Fischer, am Mittwoch. Einen Teil der Einbußen konnte die Messe Fischer zufolge immerhin mit Einsparungen und auch Bundeshilfen auffangen. Im Vorjahr waren die Zahlen auch noch schlimmer: Da war der Verlust mit 58,2 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie 2021 und der Umsatz betrug nur 20,2 Millionen.

Mit Optimismus ins neue Jahr

Obwohl auch das laufende Jahr erneut mit Absagen und Verschiebungen begonnen hat, zeigt sich Messechef Bernd Aufderheide optimistisch, dass im dritten Jahr seit Pandemie-Beginn eine Wende möglich ist. Vor allem die "Dickschiffe" der Hamburger Messe, wie die auf Ende April verschobene Gastro-Messe Internorga, die Schiffbauleitmesse SMM und die Messe Windenergy, seien "voll auf Kurs". Wegen Corona-bedingter Unsicherheiten abgesagt wurde hingegen schon die ursprünglich für den 29. April bis 1. Mai geplante Messe Hansepferd.

Aufderheide: "Menschen sehnen sich nach Begegnungen"

Grundsätzlich ist Hamburg ein guter Messestandort - mit Hallen mitten in der Stadt und einer starken Wirtschaft. Laut Aufderheide gibt es viele Anfragen für Messen, auch für Kongresse im CCH. Außerdem würden die Menschen sich danach sehnen, sich auch mal wieder in der Realität begegnen zu können.

