Hamburg: Mann bei Streit in Billstedt erschossen Stand: 26.10.2024 22:07 Uhr Ein Toter und ein Schwerverletzter sind in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Billstedt gefunden worden. Nachbarn hatten zuvor einen Streit und Knallgeräusche gehört und die Polizei informiert.

Der Tote weist Schuss- und Stichverletzungen auf. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-jährige Mann trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Auch die schwerverletzte Person wies Schuss- und Stichverletzungen auf. Der 30-Jährige wurde notoperiert. Lebensgefahr bestand laut Polizei am Abend nicht.

Ein Tatverdächtiger sei bereits vor Ort vorläufig festgenommen worden. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 37 Jahre alten Mann. In der Nähe des Tatorts fanden die Ermittler eine Pistole, bei der es sich mutmaßlich um die Tatwaffe handelt.

Erst laute Auseinandersetzung, dann Schüsse

Mehreren Medienberichten zufolge sollen die Schüsse am Samstagnachmittag in einem Haus in der Straße Hauskoppel gefallen sein. Anwohner hätten außerdem zuvor einen lauten Streit gehört. Sie riefen daraufhin die Polizei.

Weitere Details zu den Hintergründen teilte die Polizei noch nicht mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 26.10.2024 | 19:30 Uhr