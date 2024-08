Stand: 21.08.2024 11:51 Uhr Hamburg: Männer verdienen immer noch deutlich mehr als Frauen

Beim sogenannten Gender Pay Gap lag der Unterschied zwischen den Hamburgerinnen und Hamburgern in den vergangenen beiden Jahren bei 18 Prozent. Als Hauptgrund nannte das Statistikamt Nord strukturelle Unterschiede. Das heißt, dass Frauen häufiger in Berufen arbeiten, die grundsätzlich schlechter bezahlt würden. Außerdem würden Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten. Der Verdienstunterschied ist seit 2006 allerdings geringer geworden.

