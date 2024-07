Stand: 02.07.2024 18:35 Uhr Hamburg: Hohe Zahl an zulassungsbeschränkten Studienfächern

In keinem anderen Bundesland haben so viele Studienangebote eine Zugangsbeschränkung wie in Hamburg. So sind im kommenden Wintersemester annähernd zwei von drei Studienangeboten mit einem Numerus clausus (NC) oder einem Eignungsfeststellungsverfahren versehen, wie aus einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh hervorgeht. Mit 62,4 Prozent liegt Hamburg deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 35,2 Prozent. Die zweithöchste NC-Quote wurde mit 55,3 Prozent in Berlin ermittelt, die geringste mit 19,2 Prozent in Thüringen.

