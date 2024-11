Stand: 03.11.2024 09:49 Uhr Hamburg: Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" beendet Saison

Der Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" fährt am Sonntag das letzte Mal in dieser Saison ab den Hamburger Landungsbrücken. Laut Reederei sind dieses Jahr insgesamt 171.000 Passagiere mitgefahren, mehr als voriges Jahr. Neben Hamburg fährt der Katamaran auch Brunsbüttel und Cuxhaven an. Eine Fahrt von den Landungsbrücken bis nach Helgoland dauert dreieinhalb Stunden.

