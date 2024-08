Stand: 06.08.2024 14:35 Uhr Hamburg Hauptbahnhof: 72-Jähriger auf die Gleise gestürzt

Am Hamburger Hauptbahnhof ist am Montagmittag ein Mann ins Gleis gestürzt. Der 72-Jährige fiel laut Bundespolizei in den Spalt zwischen Zug und Gleis. Eine Rettungssanitäterin, die privat unterwegs war, kümmerte sich um ihn. Alarmierte Feuerwehrleute retteten den Mann aus dem Gleis. Der 72-Jährige kam mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Der Zugverkehr war für rund eine Stunde gesperrt.

