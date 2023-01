Hamburg Ehrensache: Was Ehrenamtliche für Hamburg leisten Stand: 02.01.2023 15:01 Uhr Die Hamburger Ehrenamtlichen leisten wichtige Arbeit - unentgeltlich und in ihrer Freizeit. NDR Hamburg gibt ihnen und ihrer wichtigen Arbeit eine Plattform.

Jede dritte Hamburgerin und jeder dritte Hamburger engagiert sich ehrenamtlich für unsere Stadt, für ihre Bürgerinnen und Bürger. Die Aufgaben, die diese Ehrenamtlichen übernehmen, sind so unterschiedlich wie die Ehrenamtlichen selbst - sie helfen mit in Sportvereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk. Sie engagieren sich in Umweltschutzorganisationen oder in sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen wie den Tafeln oder den Hospizen.

Links Angebote von Ehrenämtern

Einige der ehrenamtlichen Hamburgerinnen und Hamburger stellen wir in einem Porträt vor. Sie erzählen, wie sie zu ihrer Aufgabe gekommen sind, was sie daran begeistert und warum sie nicht auf diesen Ehrenamt verzichten wollten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.01.2023 | 19:30 Uhr