Stand: 04.01.2025 20:36 Uhr Hamburg: Charity-Hockeyturnier in Wellingsbüttel

Die zwölf besten U16-Mannschaften aus ganz Deutschland treten am Sonnabend und Sonntag beim Juli-Harnack-Turnier in Wellingsbüttel gegeneinander an. Das Geld, das im Rahmen des Turniers zusammenkommt, geht an die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg. Der Uhlenhorster Hockeyclub (UHC) ist Ausrichter des Turniers. Im vergangenen Jahr konnte der UHC einen Scheck von 30.000 Euro an das Kinderkrebs-Zentrum übergeben. Das Charity-Turnier gibt es seit 2007.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.01.2025 | 19:30 Uhr